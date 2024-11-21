Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 Aralık 2012 tarihinde taraf olduğu ve diğer taraf ülkelerin Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna olduğu 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi çerçevesinde taşımalarda Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'nin (NCTS) kullanıldığı belirtilerek, "Mezkur sözleşme hükümleri çerçevesinde ülkelerce belirli bir takvim dahilinde NCTS sisteminin güncel sürümüne geçiş yapılması zorunlu olup, tüm taraf ülkeler için son geçiş tarihi 01.12.2024 olarak belirlenmişti. Bu çerçevede NCTS Faz 5 uygulamasına 17 Kasım 2024 tarihinde gümrüklerimizde geçilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ülkemiz ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminat ile taşınabilmesine imkân sağlayan, ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılmakta olan NCTS sisteminin güncel sürümü olan NCTS Faz 5, halihazırda kullanılan NCTS Faz 4 sisteminin yerini almakta ve çeşitli iyileştirmeler getirmekte olup, ülkemiz gümrüklerinde 17.11.2024 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Ülkemizi takiben Fransa ve Kuzey Makedonya da önümüzdeki haftalarda NCTS Faz 5 sürümüne geçiş yapacaktır."

NCTS Faz 5 sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlendiği belirtilen açıklamada, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesinin sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, "NCTS’nin bir önceki sürümü ile kıyaslandığında elektronik mesaj içeriklerinde ve sistemsel yapıda büyük oranda farklı bir yapıya haiz olan Faz 5 sürümündeki köklü yapısal değişiklikler, Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük sistemlerinde de bir kesinti yapılmasını gerektirmiş; söz konusu sistemi kullanan tüm taraflar nezdinde bir uyum ihtiyacı doğurmuştur. Bu geçiş sürecinde transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılınmıştır. Halihazırda Ticaret Bakanlığı’nın gümrük sistemleri ülke genelinde aktif bir şekilde çalışmakta olup, bu süreçte Bakanlığımıza intikal ettirilen hususlar titizlikle ele alınmakta; Ticaret Bakanlığı ekiplerince tüm paydaşlar nezdinde gerek teknik gerekse de idari olarak geniş kapsamlı destek sağlanmaktadır" denildi.