Ordu bulunan 5 adet balıkçı barınağı alanlarında yapılacak olan deniz dip temizliği çalışmalarına Gülyalı Balıkçı Barınağından başlandı.



EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR



Çalışmaları yerinde inceleyen MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, yaptığı değerlendirmede; “Seçim döneminde hemşerilerimize verdiğimiz sözlerden biri olan deniz dip temizliği sözümüzü yerine getirmekten hem mutlu hem de gururluyuz.



Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve Ordu Valimiz Sayın Muammer Erol olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.





ŞANLITÜRK, GEÇEN YIL TALEPTE BULUNMUŞTU



Milletvekili Şanlıtürk, açıklamasının devamında ise; “İlimizde bulunan özellikle beş tane balıkçı Barınağımız bölgemizde oluşan sel afetleri nedeniyle 3-5 yılda bir balıkçı barınaklarımızın içi kumla dolmaktadır. Özellikle Gülyalı, Kacalı, Kumbaşı, Kışlaönü ve Ünye balıkçı barınaklarımızın liman içleri son yıllarda sıklıkla dolmaktadır.



Bu liman içlerinin taranması için Ulaştırma Bakanlığımız, bakan yardımcılarımız ve diğer yetkililerle yaklaşık bir yıldır yaptığımız görüşmeler neticesinde bu bölgeye bir tarama gemisi talebimiz olmuştu.



VAKUVATÖR CİHAZI GELDİ



Bakanlığımızın elindeki tarama gemileri yoğun olduğu için Vakuvatör cihazı gönderdiler. Durgun suda çalışan bu araçla birlikte liman işlerimizin taranması sağlanacak, liman içlerinde ve Limanın giriş kısmı dediğimiz liman ağızlarında biriken yaklaşık dört ila 6 metre arasındaki yüksekliğe ulaşan kum boşaltılarak balıkçılarımızın daha rahat bir şekilde balıkçılık faaliyetlerine sürdürmesi sağlanacaktır” diye konuştu.



SİPAHİ: YILLARDIR ÇİLEMİZDİ



MHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi’de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait tarama gemisinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Sipahi, yıllardır balıkçı barınağında yaşanan sorunların çözümüne yönelik yapılan bu çalışmalarda, Milletvekili Şanlıtürk'ün büyük katkıları olduğunu belirtti.



Sipahi; “Balıkçı barınağımızın yıllardır çilesi haline gelen bu sorunun çözümünün en büyük mimarlarından biri olan sayın vekilimize yapmış olduğu desteklerden ve her zaman bizlerin yanında olduğu için ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.