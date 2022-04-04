Güldür Güldür'de skeci yapılan Bakan Koca'dan yanıt!

Eğlence programı Güldür Güldür'ün son bölümünde Sağlık Bakanı Koca'nın tiplemesi işlendi. Sosyal medya hesabında konu ile ilgili paylaşımda bulunan Koca; "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'NIN TAKLİDİ ÇOK TIKLANDI!

Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan birisinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı. Zombi tiplemesi ile izleyenler kahkahaya boğuldu. Skeçten sonra Fahrettin Koca'dan yanıt gecikmedi.