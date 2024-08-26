Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gevşeme yanlısı açıklamalarının eylülde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından, zayıflayan dolar ve tahvil getirilerinin desteğiyle yatay seyrediyor.

Ons altın bugünkü işlemlerde 2517 dolara kadar yükselirken; saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 2513 dolarda bulunuyor.

Sarı maden tarihi rekorunu 20 Ağustos tarihinde 2531 dolara çıkarak görmüştü.

Gram altında tarihi zirve

Değer ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan Gram altın fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihinde ilk kez 2800 lirayı gördü. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,16 primle 2749 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.595,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.181,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 18.266,97 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.302,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 45.807,52 TL

