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Yoğun bir şekilde etkili olan sis nedeniyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde göz gözü görmüyor. Yoğun sise maruz kalan vatandaşlar 10 metre ilerisini bulanık gördüklerini söyledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dünden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Şehre çöken yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Sis nedeniyle göz gözü görmezken, karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Tekirdağ yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.