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Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı

Güncel 20.04.2022, 14:05
Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı
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Ukrayna’nın Gostomel kentinde Rusya tarafından hedef alınan cam şişe fabrikasında bulunan milyonlarca renkli şişe etrafa dağıldı.