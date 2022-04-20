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Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı
Güncel
20.04.2022, 14:05
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Ukrayna’nın Gostomel kentinde Rusya tarafından hedef alınan cam şişe fabrikasında bulunan milyonlarca renkli şişe etrafa dağıldı.
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