Goodyear, Merlas Oto Lastik ve Türkiye'nin önde gelen lojistik filolarından Sultantur Uluslararası Nakliye, ürün lastik çözümleri alanında çok yıllı bir iş birliğine imza attı. Mersin'de gerçekleşen imza töreniyle hayata geçen anlaşma kapsamında, lastik tedarikinin sıra yanı Goodyear, Sultantur Uluslararası Nakliye'nin Mersin'deki sevkiyatını kurarak verimliliği artıracak ve filonun dijital dönüşüme katkı sağlayacak. Goodyear'ın arabadan okuyucu teknolojisine sahip Checkpoint sistemi, lastik basıncı ve diş derinliği hakkında gerçek zamanlı veri sağlayan otomatik lastik kontrollerine olanak sağlıyor. Bu sayede arıza koşulları azalıyor, güvenlik artıyor ve filo performansı veriye dayalı olarak optimize ediliyor.





Goodyear Türkiye Genel Müdürü Octavian Velcan iş birliğine verdiği demeçte: "Türkiye'de tercih edilen lastik üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, verimlilik ve büyümeyi destekleyen çözümler sunma konusunda kararlılığımızı gösteriyor. Türkiye'de 60 yıl aşkın süredir filolara yüksek kaliteli lastikler sunarken ürün ve hizmet alanında 1 numara olma konusunda emin adımlarla ilerlememiz."



Merlas Oto Lastik Ortaklarından Abdurrahman Özey ise şunu ifade etti: “Türkiye'de filoların başarısına katkı sunmaktan ve lojistik sektörün güçlenmesinde rol almaktan gurur duyar. Bu iş birliği, Goodyear'ın küresel büyüme gücüyle bir yerel uzmanlığımızın sıcaklığı ortaya çıkıyor.”



Sultantur Uluslararası Genel Müdürü Aydın Çakır, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bu ortaklığı, verimliliğimizi artırmamızı ve dijitalleşmemizi hızlandırmamızı sağlıyor. Güvenilirliği ile Türkiye'nin lojistik ağında bir yere sahip filomuzun, Goodyear ve Merlas Oto Lastik ile birlikte pazarda gücünü artıracağını.''



Bu büyüme iş birliği, Goodyear'ın Türkiye performansını güçlendirirken, sektördeki rekabeti, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir örnek teşkil ediyor.