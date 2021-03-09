تشمر الصين عن سواعدها للقاح mRNA الذي يمكن تخزينه في ٢-٨ درجات

تواصل وفود بقيادة العالمين الصينيين تشين وي وتشونغ نانشان دراساتهما للبحث والتطوير للقاحات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) يتعاون مركز النانو الوطني في الصين والأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية لتطوير لقاح ناقل نانوي جديد. قدم Zhang Biliang ، مؤسس شركة Guangzhou RiboBio ، تحت تنظيم زميل أكاديمية الصين للهندسة والعالم الشهير Zhong Nanshan ، معلومات حول تطوير وإنتاج لقاح mRNA.



يمكن تخزين لقاح mRNA الذي طوره فريق Zhang Biliang لمدة نصف عام عند ٢-٨ درجات مئوية. ومع ذلك ، تتطلب بعض لقاحات mRNA الدولية الحالية ٧٠ درجة مئوية تحت الصفر ، وبعضها يتطلب أقل من ٢٠ درجة مئوية. يرجع السبب في زيادة درجة حرارة تخزين لقاح mRNA بشكل كبير إلى الجسيمات النانوية الدهنية الحاصلة على براءة اختراع.



من ناحية أخرى ، تقدم شركة RiboBio خدمات إنتاج الحمض النووي الريبي لمعهد الأبحاث منذ عام ٢٠٠٤. تم إنشاء السلسلة الصناعية بأكملها. في معرض الإعراب عن أن الطاقة الإنتاجية السنوية القصوى للشركة هي ١٠٠ مليون جرعة من اللقاح في الوضع الحالي ، أشار تشانغ بيليانغ إلى أن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال قد أكمل أبحاثًا مثل التجارب على الحيوانات قبل السريرية.