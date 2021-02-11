تشكل المضاعفات بعد COVID-19 خطرًا

مدير عام مستشفى كورو أخصائي الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية د. وأشار علي أوزون إلى أن فيروس كوفيد -١٩ يضر أيضًا بالعديد من الأعضاء الأخرى مثل القلب والدماغ ، وكذلك الرئتين.

وأكد أوزون على أن الضرر يزيد من خطر حدوث مشكلات صحية طويلة الأمد ، كما تظهر أعراض مختلفة لدى المرضى ، وحذر من حدوث مضاعفات بعد Covid-19.

يُذكر أن نسبة كبيرة من مرضى COVID-19 يواجهون أعراضًا ومضاعفات مختلفة في نطاق الآثار المبكرة والمتأخرة للمرض.

"تظهر الأعراض أيضًا عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ معتدل"

وأكد أوزون أنه حتى لو عانى المرضى من COVID-19 بشكل خفيف ، يمكن أن تظهر عليهم أعراض طويلة الأمد بعد الشفاء الأول ، "على المدى الطويل ، تأتي مشاكل صحية مختلفة معها. تسمى هذه الحالة "متلازمة ما بعد COVID-19" أو "COVID-19 لفترات طويلة". هو تكلم.

"يمكن ملاحظة الانزعاج لدى الشباب"

إكسب. الدكتور. صرح علي أوزون أن أولئك الذين يعانون من أعراض COVID-19 هم في الغالب من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ، “ومع ذلك ، قد يعاني الشباب والأصحاء من أمراض مختلفة بعد أسابيع أو أشهر من الإصابة. السعال والتعب وضيق التنفس وآلام المفاصل وآلام الصدر هي العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا التي تحدث بمرور الوقت. قد تشمل العلامات والأعراض طويلة المدى آلام العضلات أو الصداع ، وسرعة ضربات القلب أو عنفها ، وفقدان الشم أو التذوق ، والذاكرة ، والتركيز أو مشاكل النوم ، والطفح الجلدي أو تساقط الشعر.

أدرج علي أوزون ، المدير العام لمستشفى كورو ، الأعضاء التي يمكن أن تتأثر بـ COVID-19 على النحو التالي:

القلب: أظهرت اختبارات التصوير التي أجريت بعد أشهر من التعافي من COVID-19 أنه حتى الأشخاص الذين يعانون فقط من أعراض COVID-19 الخفيفة قد يعانون من تلف دائم في عضلة القلب. قد يزيد هذا من خطر الإصابة بفشل القلب أو مضاعفات القلب الأخرى في المستقبل.

الرئتين: يمكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بشكل شائع بـ COVID-19 في تلف طويل المدى للأكياس الهوائية الصغيرة (الحويصلات الهوائية) في الرئتين. يمكن أن يسبب النسيج الندبي الذي يحدث مشاكل في الجهاز التنفسي لفترة طويلة.

الدماغ: حتى عند الشباب ، يمكن لأمراض مثل السكتة الدماغية COVID-19 أن تسبب متلازمة Guillain-Barres ، وهي حالة تسبب النوبات والشلل المؤقت. يمكن أن يزيد COVID-19 أيضًا من خطر الإصابة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر.

"خطر الاكتئاب والقلق"

قال أوزون إن الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة من COVID-19 يحتاجون في كثير من الأحيان إلى العلاج في وحدات العناية المركزة بمساعدة ميكانيكية ، مثل جهاز التنفس الصناعي للتنفس ، "التخلص من هذه التجربة يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بضغط ما بعد الصدمة المتلازمة والاكتئاب والقلق في وقت لاحق.

"يزيد من إمكانية التكتل والتخثر في خلايا الدم"

يزيد مرض كوفيد -١٩ من احتمالية تكتل خلايا الدم وتجلطها. في حين أن الجلطات الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية ، فقد ذكر أن معظم تلف القلب الناجم عن COVID-19 ناتج عن جلطات صغيرة جدًا تسد الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) في عضلة القلب.

تشمل الأجزاء الأخرى من الجسم المصابة بجلطات الدم الرئتين والساقين والكبد والكلى. من ناحية أخرى ، يمكن أن يضعف COVID-19 الأوعية الدموية ويسبب تسربها. هذا يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد في الكبد والكلى.

تم إنشاء برنامج تتبع كوفيد ١٩

تم إنشاء برنامج متابعة متعدد التخصصات يتكون من أقسام "الطب الباطني ، وأمراض القلب ، وأمراض الصدر ، والأمراض المعدية ، وأمراض الكلى ، والطب النفسي العصبي ، والعلاج الطبيعي" داخل جسم مستشفى كورو للوقاية من المضاعفات التي قد تحدث لاحقًا في المرضى المصابين. مرض كوفيد -١٩.