Camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için salalar okunacak

İşgalci İsrail’in zulmüne karşı bütün Türkiye’den çağrılar gelmeye devam ediyor. Son Dakika Haberi: Günlerdir Şeyh Cerrah’ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz biçimde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa’ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa’da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı.

Filistinliler ise Harem-i Şerif’ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı.

İŞGAL GÜÇLERİ BU SABAH YENİDEN SALDIRDI

İsrail polisi bu sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları engellemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Bu kanunsuz müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralandı. Yapılan resmi açıklamaya göre; İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında kimileri ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 300’e yükseldi.

İSLAM DÜNYASINDAN YARDIM TALEBİ

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. “Ya Rabbi Selahaddin nerede? Selahaddin nerede? Bize Selahaddin’ini gönder. Biz direnenleri zalimlerin insafına terketme! Canımı, kanımız Aksa’ya feda olsun” diyerek haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, “Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler” şeklinde konuştu. İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini söyleyen Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, “Nerede onurunuz?” ifadelerini kullandı.

AKSA’NIN ANAHTARINI DA ALDILAR

İşgalci İsrail kuvvetleri Mescid-i Aksa’nın Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani’nin ofisine baskın düzenledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın müdürü ve imamlarını mescitten çıkarırken, haremin anahtarlarını aldı.



İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki olayları takip eden kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’ye saldırarak darbetti.

FANATİK YAHUDİLER BASKIN YAPACAKTI

Sabah namazını Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer verilen Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, namazın sonrasında Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin ardından fanatik Yahudilerin baskın yapmasını engellemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık “Canımız, kanımız sana feda Aksa” sloganı attı. Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İŞGALİ KUTLAYACAKLARDI

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın sene dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu sene 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” sebebiyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde yarattığı gerginlik devam ediyor.

KADINLARA SALDIRIP KABLOLARI KESTİLER

İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa’da bulunan ve içinde murabıt Kudüslü kadınların bulunduğu Kubbet’üs-Sahra’ya saldırıp ses ve gaz bombaları attı. Güvenlik kuvvetleri, Mescid-i Aksa’nın hoparlörlerinden yapılan anonsları önlemek için kabloları kestiler.

ÖĞLE NAMAZINDA CAMİLERDE İSRAİL DUALARLA KINANDI

İŞTE O DUA...

Aziz milletimiz!

Yahudi zulmüne maruz kalan Mescidi Aksa ve Filistinli Müslümanlar başta olmak üzere tüm mazlumlar için sizleri duaya davet ediyoruz.

DUA METNİ

‎بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

‎أَلْحَمْدُ لِلَّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ين وَالصَّلٰاةُ وَالسَّلٰامُ عَلٰى رَسُولِـنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى أٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ٓ أَجْمَع۪ين .

Ya Rab! Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle,

Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle,

Şu mubarek gün ve geceler hürmetine,

İlk kıblemiz Mescid-i Aksayı ve Peygamberler şehri Kudüs’ü zalimlerin işgalinden kurtar Allahım!

Ya Rab! Miracın basamağı Mescid-i Aksa’yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allahım!

Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah’ım!

Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah’ım.Amiin

‎اَللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اَكْبَر لَاا اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اَكْبَر وَلِلَّهِ الْحَمْد



‎اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم



‎وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اَلْفَاتِحَة.













