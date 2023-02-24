Asrın felaketinde 19'uncu gün! Depremin vurduğu kentlerde cuma namazı kılındı

Kahramanmaraş'ta depremde ölenler için eller semaya açıldı

6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası üçüncü Cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş Milli İrade Meydanında kılınan Cuma namazına binlerce vatandaş katıldı. Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin tarafından kıldırılan Cuma namazı dron ile havadan görüntülendi.

Adıyaman'da hasar görmeyen camilerde cuma namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin üçüncü haftasında, zarar görmeyen camilerde cuma namazı kılındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, depremin ardından 3'üncü cuma namazında vatandaşlar hasar görmeyen camileri doldurdu. Adıyaman Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve az hasarlı olduğu tespit edilen Emir Sultan Camii'nde de depremin 3'üncü haftasında cuma namazı kılındı.