كان لقاح الجرعة الواحدة Ad5-nCov الصيني فعالًا بنسبة ١٠٠ في المائة في الوقاية من الأمراض الشديدة

أعلنت باكستان عن معدل فعالية جرعة واحدة من لقاح Covid-19 الذي طورته شركة CanSinoBIO الصينية بنسبة ٧٤.٨ بالمائة. تم تطوير اللقاح بواسطة فريق بقيادة تشين وي ، الباحث في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في بكين ، وهو أول لقاح أحادي الجرعة طورته الشركات الصينية.



مساعد الصحة الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني د. صرح فيصل سلطان أمس ، أن لقاح CanSinoBIO له مفعول ٧٤.٨٪ في حالات الأعراض و ١٠٠٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة ، بحسب نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في باكستان.



وفقًا للمعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية (WHO) ، كان لقاح Ad5-nCov من CanSinoBIO هو أول لقاح في العالم يدخل في المرحلة الثانية من التجارب السريرية. Ad5-nCov هو أيضًا ثاني لقاح أحادي الجرعة مع اللقاح الذي طورته شركة Johnson & Johnson ، مع الكشف عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. أعلنت CanSinoBIO في 1 فبراير أنه تم تطعيم أكثر من ٤٠.٠٠٠ شخص في تجارب المرحلة الثالثة للقاح في خمسة بلدان ، بما في ذلك المكسيك وروسيا وباكستان والأرجنتين وتشيلي.



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