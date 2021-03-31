رد الصين على المزاعم: 70 بالمائة من القطن يتم حصاده بالآلات في شينجيانغ

ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم "العمل القسري" في شينجيانغ من قبل بعض الشركات والدول. في المؤتمر الصحفي اليومي ، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان على ادعاء البيت الأبيض بأن الصين تمنع حرية التعبير باستخدام اعتماد الشركات الأجنبية على السوق الصينية.

قال تشاو: "تهدف بعض القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) إلى إلحاق أضرار جسيمة بصناعة القطن في شينجيانغ ، وحتى بالمصالح الاقتصادية للصين كلها ، من خلال وصم القطن المنتج في شينجيانغ ، وخلق الصراعات بين الحكومة الصينية والرأي العام. ما أفسد نوايا هؤلاء! " تستخدم التعابير.

وأكد المتحدث أنهم ذكروا مرارًا وتكرارًا أنه لا توجد حالة "عمل قسري" في عملية إنتاج القطن في شينجيانغ ، "إن قطف القطن عمل عالي الدخل. يوقع جميع عمال حصاد القطن في شينجيانغ عقود عمل مع مزارعي القطن على أساس المساواة والطوعية. ليست هناك حاجة لما يسمى "القوة". بصرف النظر عن ذلك ، وفقًا لبيانات الوحدات الزراعية في شينجيانغ ، بلغ معدل الميكنة في قطف القطن في المنطقة 70 بالمائة العام الماضي. يمكن لمزارعي القطن في شينجيانغ تقديم طلبات للحصول على خدمة انتقاء الآلات عبر تطبيقات الهاتف. دخلت صناعة القطن في شينجيانغ الآن عصر "الإنترنت +". في هذه الحالة ، بينما لا تزال بعض البلدان والأشخاص يختلقون قصصًا عن ما يسمى بـ "العمل الجبري" ، هل يتحدثون عن التشغيل القسري للآلات؟ تتهم بعض الدوائر الحكومة الصينية بالتحريض على القومية ودفع المواطنين لمقاطعة المنتجات الأجنبية. رفضت الشركات الأجنبية المعنية استخدام القطن المنتج في شينجيانغ على أساس الأكاذيب وحدها. من الواضح أن هذا المثال السلبي تمامًا سيثير استياء وغضب الشعب الصيني. ما الذي أحتاجه لأستفزازي وتوجيهي من قبل الحكومة؟ " تستخدم التعابير.

قال تشاو ليجيان: "تحاول الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية منع تنمية الصين من خلال خلق الفوضى في شينجيانغ. وقال "محاولة تلطيخ قطن شينجيانغ جزء من هذه المؤامرة".

وفي إشارة إلى أن السوق الصيني كان دائما مفتوحا على الخارج ، قال تشاو إنهم يرحبون بشكل إيجابي بأنشطة الشركات الأجنبية في الصين ، وأن أنشطة الشركات ذات الصلة يجب أن تتوافق مع القانون والقواعد. وأعرب تشاو عن أمله في ألا تتحول الشركات إلى أدوات في أيدي بعض القوى السياسية.