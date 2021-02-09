الصين تتبرع بلقاح كوفيد -19 لمصر وجامعة الدول العربية

(كوفيد -19) للأمانة العامة لمصر وجامعة الدول العربية.

وأكد لياو لي تشيانغ في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس ، أن اللقاحات جزء مهم من تعاون الصين ومصر في مكافحة الوباء.

وأشار لياو إلى أنه سيتم التبرع بمجموعة من اللقاحات لمصر في وقت قصير ، كما أوضح أنه سيكون من الأسهل على مصر شراء لقاحات صينية المنشأ.

وقال لياو إن تبرع الصين باللقاح يعكس الصداقة العميقة بين قادة وشعبي البلدين.

وصرح السفير لياو أن الصين ستتبرع أيضا باللقاحات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن أن الصين ستتبرع بلقاح COVID-19 لبعض البلدان ، بما في ذلك كمبوديا ولاوس.

مصدر راديو الصين الدولي