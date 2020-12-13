المزيد من الوعود من الصين لمكافحة تغير المناخ

وفي إشارة إلى أهمية استمرار التعاون المربح للجانبين في إدارة المناخ وإحراز تقدم جديد ، قال الرئيس شي إنه ينبغي إنشاء هيكل جديد لإدارة المناخ ، حيث ستضطلع جميع الأطراف بواجباتها. كما دعا شي الدول المتقدمة والدول النامية إلى زيادة دعمها في رأس المال والتكنولوجيا وبناء القدرات.

في خطابه ، دعا شي جين بينغ أيضًا إلى نهج جديد لإدارة المناخ يركز على "الانتعاش الأخضر" من خلال زيادة الثقة لدى جميع الأطراف.

صرح الرئيس الصيني شي بأنه ينبغي تشجيع أسلوب حياة وأسلوب إنتاج صديق للبيئة ومنخفض الكربون.

وفي إشارة إلى أن الصين تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ اتفاقية باريس ، أعرب شي جين بينغ عن أن الصين زادت من التزاماتها للمساهمة في مكافحة تغير المناخ العالمي حتى عام ٢٠٣٠.

وقال شي إن الصين ستخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ٦٥ في المائة مقارنة بمستويات عام ٢٠٠٥ ، وستزيد حصة الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية إلى ٢٥ في المائة ، وستزيد حجم احتياطي الغابات بمقدار ٦ مليارات متر مكعب مقارنة بعام ٢٠٠٥ ، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. أعلنوا أنهم سيرفعون السعة المركبة لطاقتهم إلى أكثر من ١.٢ مليار كيلوواط.

وقال شي جين بينغ: "سنتخذ خطوات حازمة لتحقيق الأهداف المعلنة حديثًا والمساهمة بشكل أكبر في مكافحة تغير المناخ العالمي". استخدم التعبير.

تم تنظيم القمة ، التي تهدف إلى التركيز على مكافحة تغير المناخ وتقديم التزامات جديدة لتنفيذ اتفاقية باريس ، بمساهمة من شيلي وإيطاليا واستضافتها الأمم المتحدة وإنجلترا وفرنسا.