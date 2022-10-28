الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلاتها إلى كركوك!

ويعتبر مطار كركوك هو المطار الدولي العراقي السادس بعد مطارات بغداد البصرة النجف اربيل السليمانية

وحيث شاركت أنا (أمين سعدون طه) بصفتي نائب رئيس مجلس العمل التركي العراقي يوم البارحة 27-10-2022 بالرحلة البروتوكولية الرسمية ضمن وفد الحكومة التركية المتألفة من سبعة اعضاء من البرلمان التركي ومسؤولي وزارة النقل وسلطة الطيران التركية ومدير عام الخطوط الجوية التركية ومسؤولي وزارة الخارجية التركية ورجال الاعمال الاتراك والاعلام والصحافة التركية وممثلي منظمات المجتمع المدني من كركوك.

وتم اجراء مراسيم الافتتاحية بالقاء كلمات الترحيب بالوفد التركي من قبل محافظ كركوك الاستاذ راكان سعيد الجبوري الذي كان له دور بارز جداً في هذا

الانجاز الرائع والذي أكد على أهمية هذا المطار الذي سيربط مدينة كركوك بتركيا ومنها الى كافة دول العالم وركز سيادته مردودها الايجابي المتوقع على الاقتصاد والعمران والتجارة والاستثمار داخل محافظة كركوك

وبدورنا كشركة طه للشحن الدولي نخص بالذكر

الشكر الجزيل ايضاً لكل جهة ومنظمة ومؤسسة وشخصية كان له دور فعال في الحصول على موافقة رئاسة الوزراء العراقية لافتتاح مطار كركوك الدولي الذي سيخدم مواطني خمسة محافظات عراقيةكركوك- الموصل - صلاح الدين- ديالى - الانبار)

وكما تعلمون بأن مدينة كركوك غنية بالنفط الخام وهي تصدر نسبة 30% بالمئة من صادرات النفط العراقية.