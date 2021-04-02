اقترب عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين من ١٢٠ مليون

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه حتى يوم أمس ، تم إنتاج ما مجموعه ١١٩ مليون ألف جرعة من لقاح COVID-19 في جميع أنحاء الصين. تم الإبلاغ عن استمرار دراسات التطعيم في الصين. بدأت الصين التطعيم بالطاقم الطبي والعاملين الميدانيين بعد ذلك ، قامت الصين ، التي بدأت في التطعيم فوق سن الستين ، بوضع طلاب الجامعات على التقويم الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى ، في البيان الصادر عن لجنة الصحة الوطنية الصينية ، أفادت التقارير أنه تم اكتشاف ١٦ حالة جديدة لـ Covid-19 في جميع أنحاء البلاد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ، من الحالات جاءت من الخارج و ٦ في مقاطعة يوننان. . في الجزء الرئيسي من الصين ، يستمر علاج ١٨٧ مريضًا من Covid-19 ، اثنان منهم في حالة خطيرة.



في البيان ، تم الإبلاغ أيضًا عن اكتشاف ٤٢ حالة أخرى بدون أعراض. ويوجد ما مجموعه ٢٨٨ حالة بدون أعراض تحت الإشراف الطبي. ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى ١٢٥٤٥ في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين وفي منطقة تايوان. منذ بداية تفشي الوباء ، تم اكتشاف ما مجموعه ٩٠ ألفًا ٢١٧ حالة في الصين ، وبلغ عدد الأشخاص الذين خرجوا بعد علاجهم ٨٥ ألفًا ٣٩٤. بقي إجمالي الخسائر في الأرواح عند ٤ آلاف ٦٣٧.