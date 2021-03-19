يبدأ الاجتماع الأول بين الولايات المتحدة والصين تحت إدارة بايدن في ألاسكا

أعرب السفير الصيني لدى واشنطن ، كوي تيانكاي ، عن أمله في بدء حوار عقلاني وعملية اتصال في المحادثات الصينية الأمريكية التي ستعقد في ألاسكا اليوم ، لكنه لن يقدم أي تنازلات في الأمور التي تهم المصالح الأساسية للصين. في مقابلة مشتركة مع وسائل الإعلام الصينية ، قال السفير كوي تيانكاي إن اجتماع ألاسكا كان أول اتصال مباشر بين كبار قادة الصين والولايات المتحدة منذ تولى الرئيس بايدن منصبه.



لا نتوقع حوارا يحل كل المشاكل ولا نتوقع توقعات كبيرة. آمل أن تكون المحادثات بداية وأن يأتي الجانبان بصدق ويغادران بتفاهم ". أشار تسوي تيانكاي إلى أن شعوب معظم دول العالم ، بما في ذلك بعض حلفاء الولايات المتحدة ، لديهم العديد من الأسئلة الكبيرة في الاعتبار ، "هل يمكن للولايات المتحدة حقًا أن تلعب دورًا مسؤولاً في العلاقات الدولية؟ في الواقع ، تشكك جميع البلدان في هذا الأمر ، لكن الكثير يخشى التحدث علانية. وندعو الولايات المتحدة للنظر في هذه المخاوف ". وقال تسوي أيضا إنه في اجتماع ألاسكا ، ستعرب الصين عن موقفها علانية ولن تقدم تنازلات لتهيئة ما يسمى بـ "الجو".