يزيد البنك المركزي الأوروبي من سرعة الشراء للتحكم في منحنى العائد

أعلن البنك المركزي الأوروبي ، الذي لم يُجرِ أي تغييرات في الحجم الإجمالي لمعدلات الفائدة ومعدلات الفائدة كما كان متوقعًا ، أنه سيزيد من وتيرة شراء الأصول في الأشهر المقبلة من أجل احتواء عوائد السندات المتزايدة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد. انتعاش المنطقة. وفقًا لبيان البنك المركزي الأوروبي ؛ "يتوقع مجلس الإدارة أن تتم عمليات شراء البرنامج بوتيرة أعلى بكثير في الربع القادم مما كانت عليه في الأشهر الأولى من هذا العام" ومرة ​​أخرى "سيشتري مجلس الإدارة بمرونة وفقًا لظروف السوق ولتجنب تشديد شروط التمويل."

لا يوجد تغيير في الخطوط الرئيسية للسياسة ، حيث يشير التعديل الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي إلى أن وتيرة مشتريات السندات الأخيرة ستزداد قليلاً. لا يوجد تغيير في الهدف النهائي للبرنامج ، وهو ١.٨٥ تريليون يورو في الحجم. كما سيواصل البنك تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك. عندما ننظر إلى الأمر ، نرى رد فعل ونهجًا مباشرًا من البنك المركزي الأوروبي تجاه العوائد الأوروبية المتزايدة اعتمادًا على عائدات السندات في الولايات المتحدة. بعبارة أخرى ، من المشكوك فيه أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينزعج من منحنى عائد البنك المركزي الأوروبي. ذكرنا سابقًا أنه على الأقل يمكن أن يكون لحركة السندات في الولايات المتحدة أساس اقتصادي ، ولكن لم يكن هناك مثل هذا التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.

مشتريات الأصول الأسبوعية من البنك المركزي الأوروبي ... المصدر: بلومبرج ، البنك المركزي الأوروبي

يمكنك رؤية عمليات شراء الأصول الدورية للبنك المركزي الأوروبي في الرسم البياني. كانت مشتريات السندات التي قام بها البنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة أقل من متوسط ​​البرنامج. لذلك ، إذا اتخذ البنك إجراءات لاحتواء العوائد على المدى القريب ، فسوف يزيد من وتيرة شراء الأصول. مع زيادة المشتريات ، من المتوقع أن تهدأ عائدات السندات طويلة الأجل قليلاً وتعكس ظروف التمويل الحقيقية في المنطقة. مع القرار ، اختبر سعر الفائدة على السندات الألمانية لأجل ١٠ سنوات أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند -٠.٣٥٢٪.

تذكر لاجارد أن النشاط الاقتصادي أكثر استقرارًا ، لكنها تشير أيضًا إلى مخاطر الهبوط. في حين تم زيادة توقعات التضخم لعام ٢٠٢١ من ١٪ في ديسمبر إلى ١.٥٪ ، تم تعديل توقعات ٢٠٢٢ من ١.١٪ إلى ١.٢٪. ظلت التوقعات لعام ٢٠٢٣ مستقرة عند ١.٤٪. تقول لاغارد إن تنقيحات ٢٠٢٢ و ٢٢ تستند إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة. بينما تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢١ من ٣.٩٪ إلى 4٪. تم تخفيض تقديرات عام ٢٠٢٢ من ٤.٢٪ إلى 4.1٪. ظل النمو في عام ٢٠٢٣ عند ٢.١٪.

ومما يثير الدهشة ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة ، إذا ظل غير مستجيب ، فمن المحتمل أنه سيفتح فروق الفائدة على السندات الأمريكية الألمانية لصالح الأسعار الأمريكية. في مثل هذه الحالة ، حيث سينعكس تباين سياسة البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي على الأسعار ، يمكن توقع أن تصبح أصول الدولار الأمريكي أقوى. كان سعر الفائدة في مزاد السندات لأجل ١٠ سنوات ٥٢-٣٠٪ أمس. تعد نسبة العرض / التنفيذ هي الأعلى منذ يونيو ٢٠١٨ ، مما يشير إلى وجود طلب قوي. اليوم ، ستكون نتائج ٣٠ عامًا من التصدير مهمة أيضًا. بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، هناك أسبوع تقريبًا. ما لم يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الضغط التضخمي دائمًا ، فقد لا نتدخل في العوائد وقد نشهد المزيد من الزيادات في وقت قصير.