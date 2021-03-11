انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة ٠.٣ في المائة
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة ٠.٢ بالمئة في فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفقًا للإحصاءات التي قدمها مكتب الإحصاء
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة ٠.٢ بالمئة في فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفقًا للإحصاءات التي قدمها مكتب الإحصاء الوطني الصيني ، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة ٠.٢ في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وانخفضت أسعار لحم الخنزير بنسبة ١٤.٩ في المائة ، وأسعار الدجاج والبط بنسبة ٨.٧ في المائة و ٢.٦ في المائة على التوالي. ارتفعت أسعار لحوم الأغنام ومنتجات الصيد والبيض بنسبة ٧.٥ في المائة و ٥.٩ في المائة و ٤.٣ في المائة على التوالي.
كما انخفضت أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة ٠.٢ في المائة مقارنة بالشهر السابق ، في حين تقلص معدل الانخفاض بمقدار ٠.٦ نقطة. ومن بين المنتجات غير الغذائية ، انخفضت أسعار النقل والاتصالات ١.٩ في المائة ، وتذاكر الطيران ٢٨.٢ في المائة ، وتراجعت أسعار البنزين والديزل ٥.٢ في المائة و ٥.٨ في المائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار المستهلكين في مجالات التعليم والثقافة والترفيه والرعاية الطبية ٠.٦٪ و ٠.٣٪. من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بمقدار ١.٤ نقطة مقارنة بالشهر السابق وبلغ ١.٧ في المائة في فبراير.