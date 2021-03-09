العتبة الحاسمة للتحول الاقتصادي: حزمة الإصلاح ...
مع التغيير في النموذج الاقتصادي والانتقال إلى مرحلة تنفيذ سياسات الجيل الجديد ، تعد أجندة الإصلاح في السياسات الاقتصادية من بين القضايا التي نتابعها بعناية بقدر التغيير في منظور السياسة النقدية. وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية د. سنتابع حزمة الإصلاح التي سيعلنها رجب طيب أردوغان.
موديز هذا الأسبوع ، وكسبت الثقة في عملة إطار السياسة المتغيرة في تركيا ، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي تضمن تجديد وقف تدفقات رأس المال ، وذكرت بيليرليتيريك أن عامل الائتمان الإيجابي يمكن أن يكون. في إطار منظور السياسة المعتمد مؤخرًا ، نعتقد أن التأثير التنسيقي للسياسات المالية مهم.
بالطبع ، من المهم إدراج الخطوات الهيكلية التي تدعم التحول في الاقتصاد ضمن حزمة الإصلاح. سيكون من المهم إدراج الموضوعات التي من شأنها أن تجعل التدفقات الرأسمالية والاستثمارات المباشرة للدولة دائمة ، وتساهم في الاستقرار الاقتصادي ، وتضمن نموًا يحقق الرخاء والتنمية المستدامين ، وتحل مشاكل التضخم المزمنة ، وإصلاح ضريبي عادل ينتشر إلى القاعدة ، إلى جانب خريطة الطريق الشاملة سيكون مهمًا.
ما نحتاج إلى فهمه لسياسات البنك المركزي هو أن المشاكل الموجودة وحدها لا يمكن حلها بالسياسة النقدية ، بل يجب أن تساهم بها السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
يجب تنفيذ سياسات خاصة لحل المشاكل الناجمة عن تضخم الغذاء وتكاليف المدخلات في الإنتاج. من حيث تضخم أسعار الغذاء ؛ إن ضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والتوطين أمر بالغ الأهمية. يجب تقليل الاعتماد على أسعار الصرف ، خاصة في مجالات مثل البذور والرش والتسميد وسلسلة التبريد والتخزين والنقل. لقد وصل تطوير نموذج الشركة المصنعة إلى المستهلك وتطوير مكافحة السمسرة مرة أخرى إلى نقطة مهمة. في بلدنا ، لا تتعلق المشاكل الناشئة عن تضخم الغذاء فقط بالإمدادات المتأثرة بالظروف الموسمية أو المناخية ، ولكن أيضًا بعناصر الهشاشة الهيكلية.
من حيث الإنتاج الصناعي ؛ يجب معالجة برامج تحويل الطاقة واستبدال الواردات في المدخلات. يجب أن تتكيف مع مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر الذي يتبعه العالم كله. من أجل تقليل استخدام الوقود الأحفوري ، على غرار السياسات التي يتبعها العالم ، يجب أن تنتشر الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية في السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى موارد الطاقة المكتشفة حديثًا مثل احتياطيات الغاز الطبيعي ، يجب أن تركز مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية على سياسات الطاقة التي ستقلل من عجز الحساب الجاري لدينا.
الإصلاحات التي ستوفر التحول في الاقتصاد ؛ بالطبع ، يجب أن تكون مدعومة بعناصر مثل التعليم والقانون والحقوق الشخصية والحريات ، واستمرارية الهيكل الديمقراطي الذي من شأنه أن يساهم في رأس مالنا البشري ويؤثر بشكل إيجابي على الاستثمارات في بلدنا.