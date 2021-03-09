العتبة الحاسمة للتحول الاقتصادي: حزمة الإصلاح ...

موديز هذا الأسبوع ، وكسبت الثقة في عملة إطار السياسة المتغيرة في تركيا ، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي تضمن تجديد وقف تدفقات رأس المال ، وذكرت بيليرليتيريك أن عامل الائتمان الإيجابي يمكن أن يكون. في إطار منظور السياسة المعتمد مؤخرًا ، نعتقد أن التأثير التنسيقي للسياسات المالية مهم.

بالطبع ، من المهم إدراج الخطوات الهيكلية التي تدعم التحول في الاقتصاد ضمن حزمة الإصلاح. سيكون من المهم إدراج الموضوعات التي من شأنها أن تجعل التدفقات الرأسمالية والاستثمارات المباشرة للدولة دائمة ، وتساهم في الاستقرار الاقتصادي ، وتضمن نموًا يحقق الرخاء والتنمية المستدامين ، وتحل مشاكل التضخم المزمنة ، وإصلاح ضريبي عادل ينتشر إلى القاعدة ، إلى جانب خريطة الطريق الشاملة سيكون مهمًا.

ما نحتاج إلى فهمه لسياسات البنك المركزي هو أن المشاكل الموجودة وحدها لا يمكن حلها بالسياسة النقدية ، بل يجب أن تساهم بها السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية.

يجب تنفيذ سياسات خاصة لحل المشاكل الناجمة عن تضخم الغذاء وتكاليف المدخلات في الإنتاج. من حيث تضخم أسعار الغذاء ؛ إن ضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والتوطين أمر بالغ الأهمية. يجب تقليل الاعتماد على أسعار الصرف ، خاصة في مجالات مثل البذور والرش والتسميد وسلسلة التبريد والتخزين والنقل. لقد وصل تطوير نموذج الشركة المصنعة إلى المستهلك وتطوير مكافحة السمسرة مرة أخرى إلى نقطة مهمة. في بلدنا ، لا تتعلق المشاكل الناشئة عن تضخم الغذاء فقط بالإمدادات المتأثرة بالظروف الموسمية أو المناخية ، ولكن أيضًا بعناصر الهشاشة الهيكلية.

من حيث الإنتاج الصناعي ؛ يجب معالجة برامج تحويل الطاقة واستبدال الواردات في المدخلات. يجب أن تتكيف مع مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر الذي يتبعه العالم كله. من أجل تقليل استخدام الوقود الأحفوري ، على غرار السياسات التي يتبعها العالم ، يجب أن تنتشر الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية في السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى موارد الطاقة المكتشفة حديثًا مثل احتياطيات الغاز الطبيعي ، يجب أن تركز مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية على سياسات الطاقة التي ستقلل من عجز الحساب الجاري لدينا.

الإصلاحات التي ستوفر التحول في الاقتصاد ؛ بالطبع ، يجب أن تكون مدعومة بعناصر مثل التعليم والقانون والحقوق الشخصية والحريات ، واستمرارية الهيكل الديمقراطي الذي من شأنه أن يساهم في رأس مالنا البشري ويؤثر بشكل إيجابي على الاستثمارات في بلدنا.