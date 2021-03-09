بدأت الصين عام ٢٠٢١ بسرعة ، وتجاوز نمو الصادرات لمدة شهرين ٦٠ في المائة

خلال وباء فيروس كورونا ، قام المصدرون الصينيون الذين أنتجوا معدات طبية مثل الأقنعة أو المواد مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات للعمل في المنزل ، والتي واجهت الطلب العالمي ، ببيع المنتجات للعالم أجمع. وزادت صادرات هذا القطاع في فبراير وحده بنسبة ١٥٤.٩ في المائة.



ارتفع فائض التجارة الخارجية للصين مقابل العالم إلى ١٠٣ مليار دولار مع هذه الزيادات غير المتوقعة. كما شاركت إدارة الجمارك المعلومات التي تفيد بأنه على الرغم من جميع العقوبات ، بلغ فائض التجارة الخارجية للصين مع الولايات المتحدة ٥١ مليار دولار.



زادت الصادرات إلى القارة الأوروبية بنسبة ٦٢.٢ في المائة

من ناحية أخرى ، تستفيد العلاقات التجارية الخارجية الألمانية ، التي ساءت مع العديد من الدول الأخرى خلال أزمة كورونا ، من النمو القوي لشريكها الرئيسي ، الصين. في واقع الأمر ، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية ، زادت مبيعات المصدرين الألمان إلى الصين بنسبة ٣١.٢٪. كما زادت صادرات الصين إلى ألمانيا بنسبة ٧١.٢٪. وبالمثل ، زادت صادرات الصين إلى أوروبا بنسبة ٦٢.٦ في المائة وزادت وارداتها من أوروبا بنسبة ٣٢.٥ في المائة.



الصين ، كما هو معروف ، هي أكبر اقتصاد في العالم يمكنه تحقيق النمو في عام ٢٠٢٠. من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، حققت الصين أيضًا زيادة بنسبة ٢.٣ في المائة. هذه هي أدنى زيادة منذ عام ١٩٧٦ ، لكن الصين كانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد القادر على تحقيق ذلك في ظروف الوباء. تم الإعلان عن هدف النمو في الصين لهذا العام بأكثر من ٦ في المائة.

