عوائد السندات لمدة ١٠ سنوات وارتباط سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ...

المشكلة الرئيسية في ١٠ سنوات هي ما إذا كنا قد رأينا الذروة بعد. بمعنى آخر ، فإن الحفاظ على الاتجاه الصعودي سيعتمد إلى حد ما على التطورات في الأيام القليلة المقبلة. بادئ ذي بدء ، العامل الرئيسي الذي يغذي توقعات التضخم هو الطلب المتوقع أن يلعب دوره. لذلك ، فإن مصير شيكات الراتب البالغ ١٤٠٠ دولار له أهمية كبيرة. على الرغم من أن صفقة بايدن مرت على منصة مجلس النواب يوم الجمعة ، إلا أن مرحلة مجلس الشيوخ لا تزال تبدو على حافة الهاوية لقد رأينا تأثير شيكات الرواتب من حيث تحفيز الطلب الفردي على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. ارتفع الدخل الشخصي بنسبة ١٠٪ في يناير مع تأثير الحزمة المالية المؤقتة. يجب أن يصبح هذا دائمًا ، على الأقل حتى يتحسن سوق العمل. بالطبع ، سننظر في مقدار هذه المساعدة المالية التي ستخصص للإنفاق ، وكم ستدخر ، وكم ستخصص للأسواق المالية.

سيعقد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ١٦-١٧ مارس. صرح باول أنهم لم يكونوا في مرحلة المراجعة الأخيرة ، لكنه لم يقدم إشارة مباشرة إلى ارتفاع عائدات السندات. منطقياً ، يجب أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نقطة توسعه. لذلك من المحتمل أن يتفاعلوا مع هذا الاتجاه الحاد في منحنى العائد من خلال تعديل السياسة النقدية. لذلك على المدى الطويل ، شراء المزيد ونقل منحنى العائد إلى المستوى الأفقي. خلاف ذلك ، سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي التكيف مع السوق ، وهو أمر لم نعتد عليه. كما أنه يقضي على فعالية السياسة النقدية. سيكون خطاب باول عن الاقتصاد الأمريكي في ٤ مارس أهم البيانات التي سنراقبها أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لن ندخل في الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة ، حيث سنذكر بالفعل تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة. وأشار باول إلى أن معدل البطالة الفعلي قد يصل إلى حوالي ١٠٪ ، مشيرًا إلى بطالة طويلة الأمد وبطالة خفية. لا يزال هناك طريق للذهاب.

في هذه المرحلة ، يبدو أن عملات البلدان النامية قد استرخاء قليلاً ودخلت الأسبوع بشكل إيجابي. كانت TRY هي العملة الأكثر مبيعًا في هذه المعادلة. تلاشى التأثير العالمي قليلاً وانتشر هذا الوضع بشكل إيجابي لعملات الدول النامية. إعادة تقدير قيمة عملات البلدان النامية الأخرى ، يقود TL المكاسب في هذه المجموعة. سيتم تحديد نطاق رد فعلنا من خلال استجابة السياسة لضغط التضخم المحلي وأسعار الفائدة العالمية.