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الصين تتبرع بلقاح لموظفي الأمم المتحدة
جاء الدعم من الصين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية الوصول العادل للقاح Covid-19.
GLOBAL NEWS 03.03.2021, 15:53
جاء الدعم من الصين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية الوصول العادل للقاح Covid-19. قيم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين القرار في المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد اليوم. مذكّرة بأن الرئيس شي جين بينغ أعلن اللقاح كمنتج عام عالمي ، قال المتحدث: "نفذت الصين هذا الإعلان وشاركت في مبادرة ACT-Accelarator ، التي تم إطلاقها للبحث وتطوير الأدوات الطبية في نطاق مكافحة Covid-19. ، أكثر من ١٠. تطوير التعاون مع البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، انضمت الصين إلى برنامج الوصول العالمي للقاحات COVID-19 COVAX. " بناءً على طلب منظمة الصحة العالمية ، ستوفر الصين ١٠ ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ COVAX لتستخدمها الدول النامية. كما ستتبرع باللقاحات لموظفي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.