الولايات المتحدة الأمريكية: أثر الإنفاق والتضخم ...

وفقًا لبيانات الدخل والإنفاق الشخصي المنشورة اليوم ؛ في يناير ، ارتفع الدخل بنسبة ١٠٪ ، والدخل المتاح بنسبة ١١.٤٪ ، والمصروفات الشخصية بنسبة ٢.٤٪. معدل الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو 0.3٪ على أساس شهري و ١.٥٪ على أساس سنوي. كان نمو الدخل في يناير مرتفعًا بسبب زيادة المزايا الحكومية للأفراد حيث تم دفع مدفوعات للأفراد من برامج الاستجابة الفيدرالية لوباء كوفيد-١٩. فيما يتعلق بالتضخم ، فإن مسألة مقدار عودة الإنفاق إلى الإنفاق أمر مهم. سيتم التصويت على حزمة بايدن المالية اليوم وهي ذات أهمية كبيرة لزيادة الدخل المتاح.

تعود الزيادة في نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير إلى زيادة الإنفاق على كل من السلع والخدمات. العامل الذي أدى إلى زيادة الدورة المالية في يناير ليس التوسع النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، ولكن المساعدة المالية الفردية المباشرة. بعبارة أخرى ، بدون حزمة المساعدات الوسيطة ، لن نشهد مثل هذه الزيادة. في هذه الحالة ، يمكننا القول إن الفائدة الوحيدة من إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة منخفضة في أزمة كوفيد -١٩ هي لأولئك الذين يتمتعون عادةً بإمكانية عالية للحصول على الائتمان. ستعمل إعانات البطالة على تحسين وضع الأفراد. معدل الادخار عند مستوى ٢٠.٥٪ ، عادة الأفراد الذين فقدوا دخلهم يتحولون باستمرار إلى الادخار القليل. مع تقدم الانتعاش الاقتصادي والانتعاش في سوق العمل ، ستزداد نسبة هذه المدخرات إلى الإنفاق.