أثار الوباء الوعي برائحة الفم الكريهة

استخدام الأقنعة ، وهو جزء من حياتنا اليومية مع عملية كوفيد -١٩ ؛ جعلت الشخص يدرك رائحة الفم الكريهة ويبحث عن حل. رائحة الفم الكريهة ، وهي مشكلة خطيرة يمكن اعتبارها سببًا في الطلاق ، تسبب صعوبات في التواصل ، خاصة في التواصل. أخصائي التعويضات السنية بمستشفى أجيبادم ألتونيزاد د. د. خديجة آغان “رائحة الفم الكريهة هي قضية حساسة للغاية ، تمامًا مثل العرق. أحيانًا يخشى الناس إخبار أحبائهم أن أفواههم سيئة ، في انتظار أن يدرك الشخص ذلك. ومع ذلك ، نظرًا للأقنعة التي أصبحت جزءًا من حياتنا مع عدوى Covid-19 ، كان هناك وعي جاد برائحة الفم الكريهة لدى المرضى. على الرغم من التغيير المتكرر للأقنعة ، فإن عدد المرضى الذين قالوا إن لديهم رائحة كريهة بغض النظر عما أكلوا والذين تقدموا إلى عيادتنا برائحة الفم الكريهة زاد بشكل كبير خلال فترة الوباء. يقول. مشيرا إلى أن رائحة الفم الكريهة لها أسباب مختلفة من اسمها الطبي أو رائحة الفم الكريهة. د. شرحت هاتيس آغان الأسباب التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وسردت الإجراءات الفعالة التي يمكن اتخاذها ؛ قدم تحذيرات واقتراحات مهمة.

هناك أسباب كثيرة لرائحة الفم الكريهة!

عند النظر إلى توزيع رائحة الفم الكريهة بين الجنسين ، يُلاحظ أن الرجال أكثر من النساء ، على الرغم من وجود دراسات مختلفة. في حين أن الشيخوخة عامل مهم في زيادة رائحة الفم الكريهة ، فقد يعاني الأطفال أيضًا من رائحة الفم الكريهة ، خاصةً خلال فترات الأسنان المختلطة والتهابات الحلق واللوزتين. دكتور. د. توضح هاتيس آغان أن هناك أسبابًا مرضية وفسيولوجية لرائحة الفم الكريهة على النحو التالي:

رائحة الفم الكريهة الفسيولوجية. المزيد من العادات الغذائية ، البصل ، الثوم ، إلخ. بينما يحدث بسبب الطعام والشعور بالجوع والعطش لفترة طويلة ، يمكن أن يكون سبب رائحة الفم الكريهة المرضية الخطيرة بسبب بعض المشاكل الصحية.

رائحة الفم المرضية. بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي مثل أمراض الأذن والأنف والحنجرة وإفرازات الأنف والتهاب الجيوب الأنفية وأمراض اللوزتين والارتجاع والقرحة والتهاب المعدة. يمكن أن يكون سببها أمراض الرئة والجهاز التنفسي والفشل الكلوي المزمن والسكري وأمراض الدم.

السبب الأكثر شيوعًا هو الفم والأسنان!

تعتبر مشاكل صحة الفم والأسنان هي السبب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة. لدرجة أن معدله بين جميع الأسباب يصل إلى ٨٠ بالمائة. من بين الأسباب الأكثر وضوحًا لرائحة الفم الكريهة تسوس الأسنان واللويحات المتراكمة على الأسطح الملوثة والطبقات البكتيرية والحشوات غير المتوافقة مع الفم والتهاب اللثة.

الأطعمة التي تتراكم بين الأسنان تسبب اللثة النتنة. التصاق البلاك والجير بسطح الأسنان يسبب التهاب اللثة أولاً. ومن هناك يمكن أن ينتشر إلى عظم الفك.

الأضراس الثالثة ، والتي تسمى ضرس العقل ، لا تسبب أيضًا الازدحام ولكن أيضًا رائحة الفم الكريهة أثناء محاولة العثور على مكان في الفم.

نظافة الفم السيئة ، أي عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام وعدم استخدام خيط تنظيف الأسنان ، هي أيضًا على قائمة الأسباب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة.

احترس من الحميات الشعبية والأطعمة السكرية!

دكتور. د. تنص هاتيس آغان على أن الاستهلاك المفرط للبروتين يجبر أجسامنا على حرق الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة وتستمر على النحو التالي: "تشمل هذه العملية المنتجات المتبقية تسمى الكيتونات ؛ ولذلك ، فإنه يسبب رائحة تنبعث من التنفس والمسالك البولية. تشير الدراسات إلى أن رائحة الفم الكريهة لدى النباتيين أقل من أولئك الذين يتناولون الأطعمة الحيوانية. عندما ننظر إلى نماذج النظام الغذائي الحالية اليوم ، فإن الحميات الغذائية الغنية بالبروتين والكيتون أو الجوع طويل الأمد ، والتي نسميها الصيام المتقطع ، يمكن أن تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة. نوصي أولئك الذين يتبعون هذا النوع من النظام الغذائي باستهلاك الكثير من الماء. كما أن نقص الفيتامينات والمعادن وانخفاض تدفق اللعاب يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة ".

هناك أجهزة تقيس رائحة الفم الكريهة

على الرغم من زيادة الوعي برائحة الفم الكريهة باستخدام الأقنعة ، إلا أن البحث عن تشخيص وعلاج لهذه المشكلة ليس جديدًا. مبينا أنها أجهزة قياس رائحة الفم الكريهة توفر معلومات موضوعية عن مستوى رائحة الفم الكريهة وأسبابها من خلال قياس مركبات الكبريت. د. خديجة آغان “بفضل القياسات التي تم إجراؤها باستخدام هذه الأجهزة ، يمكننا معرفة سبب رائحة الفم الكريهة للمريض ومستوى ذلك ، ونقوم بإعداد خطة علاجية وفقًا لذلك. نحن نعمل مع أطباء الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الجهاز الهضمي عند الضرورة. يقول.

٧ إجراءات بسيطة لكنها فعالة ضد رائحة الفم الكريهة!

دكتور. د. وفقًا لـ Hatice Ağan ، من الممكن منع رائحة الفم الكريهة من خلال ٧ إجراءات بسيطة يمكن اتخاذها. يمكن سرد هذه التدابير على النحو التالي ؛

تنظيف الأسنان بالفرشاة والعناية بالواجهة

يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة من اللثة إلى السن مرتين يوميًا على الأقل لمدة دقيقتين ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يجب تنظيف المساحات بين الأسنان التي بها معظم تسوس الأسنان باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو فرشاة واجهة. يجب تنظيف الأسطح التي تواجه اللسان والحنك والخد وأسطح المضغ للأسنان باستخدام الفرشاة الكهربائية أو اليدوية.

فرك اللسان

نظرًا لأن نسيج اللسان المخملي يحتوي على كمية كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة على سطحه ، فإن تنظيف هذه الكائنات الدقيقة بفرشاة خاصة باللسان مهم جدًا في منع رائحة الفم الكريهة. تعتبر غسولات الفم مفيدة أيضًا في توفير نفس منعش بسبب خصائصها المطهرة.

فحوصات الأسنان الدورية

قد تتسبب الأسنان البالغة من العمر 20 عامًا التي لم يتم سحبها في الوقت المناسب في ظهور جيوب ورائحة في المنطقة الخلفية. إذا لم يتم تصحيح حيرة الأسنان بتقويم الأسنان ، تصبح العناية بالفم صعبة. يصبح تسوس الأسنان وأمراض اللثة أسهل. ممارسات طب الأسنان الوقائية وتنظيف التفاضل والتكامل مع مراقبة طبيب الأسنان المنتظمة مرتين في السنة ستضمن حل جميع مشاكل الفم والأسنان المذكورة أعلاه دون تقدم وتسبب رائحة الفم الكريهة.

تنظيف أطقم الأسنان

قد يكون هناك تراكم للبكتيريا والفطريات على أسطح الأطراف الاصطناعية التي لا يتم تنظيفها بانتظام. قد تحدث الرائحة بسبب التصاق بقايا الطعام ؛ لذلك يجب تنظيف أطقم الأسنان بفرشاة خاصة وتخزينها في محاليل مطهرة.

استهلاك وفير للمياه

شرب الكثير من الماء مفيد في مكافحة رائحة الفم الكريهة. يوفر إزالة التراكمات في الفم ويمنع جفاف الفم.

تجنب منتجات التبغ والكحول

دكتور. د. هاتيس آغان “منتجات التبغ والكحول تهدد الصحة العامة وتسبب رائحة الفم الكريهة. يمكن أيضًا إضافة رائحة الفم الكريهة إلى عشرات الأسباب للإقلاع عن التدخين والكحول. بسبب التدخين ، تزداد المرفقات في الفم ، ويصبح تراكم الجير أسهل. يتسبب التدخين في تطور مرض اللثة بشكل أكثر دهاء. كما يعد التبغ والإفراط في تناول الكحوليات من أهم أسباب الإصابة بسرطان الفم ". يقول.

قضم الخضار والفواكه

عند تناول أطعمة مثل التفاح والجزر عن طريق العض ، تزداد زيادة اللعاب وتنظيف أسطح الأسنان بسهولة أكبر. أكل الفاكهة عن طريق العض ينشط إنتاج الغدد اللعابية. يمكن أن يؤدي مضغ العلكة الخالية من السكر أيضًا إلى زيادة كمية اللعاب ومنع رائحة الفم الكريهة.