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Стратегическое сотрудничество в сфере СМИ в Азербайджане и Турции

стратегическое сотрудничество в области СМИ из Турции и Азербайджана подписали совместную медиа-платформу на завтра брошено

GLOBAL NEWS 09.12.2020, 21:05
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Стратегическое сотрудничество в сфере СМИ в Азербайджане и Турции

Глава администрации президента по коммуникациям Фахреттин Алтун:

«Турция и Азербайджан - два государства, одна нация», девиз «СМИ» больше в стратегической области, добавив лозунг нашего исторического братства, мы укрепляем сотрудничество с новым »

Завтра в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан «Между Турцией и Азербайджаном будет подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в медиа-пространстве».

Президент Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев, курирующие Турцию от имени президента по связям с общественностью Президент Фахреттин Алтун, Азербайджан от имени вице-президента Хикмета с меморандумом о взаимопонимании будет подписан Гаджиевым, для укрепления существующих дружественных отношений между двумя странами и для расширения сотрудничества в области СМИ »Совместная медиа-платформа Будет создано.

Средства массовой информации двух стран в платформу, которая будет активна в координационных действиях, освещении в СМИ турецко-азербайджанских отношений и укреплении сотрудничества в области коммуникации и нацелена на установление стратегических партнерских отношений в СМИ.

Медиа и коммуникационный мост

В рамках Общей медиа-платформы будет осуществляться обмен информацией, знаниями, опытом и ресурсами в области медиа с целью создания здоровой сетевой инфраструктуры отношений со СМИ; Официальные учреждения двух стран, работающие в сфере СМИ, проведут совместные исследования.

Через платформу, которая будет работать для борьбы с дезинформацией, встречающейся на международной арене, и для правильного информирования мировой общественности, будут проводиться совместные работы в области телевидения и кино; Будут установлены партнерские отношения с различными СМИ и представителями сектора; будут организованы программы профессионального обучения и обмена; Между лидерами мнений двух стран будет установлен коммуникационный мост.

«Два государства, одна нация, общие СМИ»

Президент Совместной медиа-платформы Турция-Азербайджан Фахреттин Алтун сообщил об оценке создания:

Девиз «Турция и Азербайджан - два государства, одна нация» к «общественным средствам массовой информации», добавив лозунга истории в стратегической области, что мы укрепляем наше братство новым сотрудничеством. Желаю, чтобы наша Общая медиа-платформа приносила пользу нашим странам и народам. Под руководством нашего президента и г-на Алиева мы передаем очень сильное послание солидарности всему миру. Вместе против Турции и Азербайджана уязвимость движений в недавних атаках имеет решающее значение, мы гораздо лучше понимаем, как факторы. Азербайджан и Армения оккупировали Нагорный Карабах в борьбе за сохранение репутации убийства Азербайджана и Турции, и стали свидетелями ускоренного восприятия его операций. Таким образом, в СМИ между Турцией и Азербайджаном мы видим, что жизненно важен вопрос общения и расширения сотрудничества в области публичной дипломатии. Конечно, очень важно создать для этой цели Общую медиа-платформу. Мы будем проводить совместную деятельность в широком диапазоне от предоставления точной информации как нашим людям, так и международной общественности самым быстрым способом до борьбы с информационным загрязнением, фальшивыми новостями и дезинформацией. Несомненно, наша платформа укрепит наши страны в плане проведения позитивных коммуникационных кампаний и борьбы с черной пропагандой. Различное единство и солидарность Турции и Азербайджана, я думаю, проявятся в состоянии медиа-каналов и братских отношениях между народами заклепок ».

Заместитель президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что Турция и Азербайджан всегда рядом друг с другом при любых обстоятельствах, сказал, что СМИ и область коммуникаций также показали, что тесное сотрудничество принесет очень значительные выгоды.

Двусторонние отношения между президентом Эрдоганом и президентом Азербайджана Алиевым по углублению и укреплению стабильности, указывая Хикмету Гаджиеву, «Совместная медиа-платформа Азербайджана и Турции станет важной инициативой для консолидации наших усилий в этом направлении». сказал.

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