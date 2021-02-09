تضع الصين الطاقة الذرية في الإنتاج الضخم للأغراض التجارية

تمت إضافة أول مفاعل مياه مضغوط في الصين إلى الشبكة في مفاعل فوتشينغ الذري أفادت المؤسسة العاملة الصينية الوطنية النووية (CNNC) أن المفاعل من نوع HPR1000 ، المعروف أيضًا باسم Hualong One ، جعل الصين رابع دولة في العالم مع الجيل الثالث من تكنولوجيا الطاقة الذرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا.



يمكن لمفاعل Fuqing 5 أن يلبي طلب مليون نسمة من خلال توليد ١٠ مليار كيلوواط / ساعة من التيار سنويًا. CNNC تخصص 6٦٠ عامًا لمفاعلها الجديد. يجب تغيير الوقود ، الذي يتكون من ١٨٠ عنصرًا ، كل ١.٥ عام. صرح يو جيان فنغ ، الرئيس التنفيذي لـ CNNC ، أنه سيتم تطوير مفاعل Hualong One بشكل أكبر للإنتاج والتصدير بالجملة. وفقًا لـ Yu ، ستساهم هذه التقنية في تحقيق المرحلة المحايدة للكربون من خلال تجنب ٨.١٦ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. في الواقع ، تقوم باكستان بالفعل ببناء كتلتين باستخدام التقنية الصينية.



تم تطوير وبناء مفاعل هوالونغ من النوع الأول في غضون خمس سنوات ، كما هو مخطط. وفقًا للبيان المكتوب لـ CNNC ، يعمل المفاعل بأمان ؛ يفي بمعايير السلامة الدولية الحالية السارية. حدث أول تفاعل متسلسل في مفاعل فوتشينغ 5 في أكتوبر ٢٠٢٠. تمت مزامنته مع الشبكة في نوفمبر. أعلنت الحكومة الصينية في سبتمبر ٢٠٢٠ أنها ستجعل البلاد محايدة للكربون بحلول عام ٢٠٦٠. هذا يعني المرحلة التي لن يؤثر فيها الوقود على تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. من ناحية أخرى ، نظرًا لأن حصة الطاقة الذرية في حجم إمدادات الكهرباء في الصين كانت أقل من ٥ في المائة حتى الآن ، يتم حاليًا بناء ١٣ محطة طاقة نووية في هذا البلد.

