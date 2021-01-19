Камала Харрис ушла с должности сенатора, чтобы стать вице-президентом США

Харрис примет присягу, чтобы стать вице-президентом США вместе с избранным главой Белого дома Джо Байденом на 59-ой президентской инаугурации, которая состоится 20 января.

Согласно Конституции США, вице-президент формально возглавляет Сенат. С учетом итогов последних выборов и равного количества демократов и республиканцев в верхней палате Конгресса США ответственность вице-президента, который также может участвовать в голосованиях, существенно возрастает. Именно поэтому демократы смогут держать большинство и в Сенате США.

В письме губернатору Калифорнии Харрис отметила, что намерена "работать без устали", чтобы выполнить конституционный долг во время голосований. "Вместе с тем я надеюсь, что вместо того, чтобы прибегать к столкновениям Сенат найдет общий язык и выполнит свою работу", - отметила Харрис.

Камала Харрис с 2017 года является сенатором США. Она стала первой женщиной, первым афроамериканским политиком и первым политиком азиатского происхождения, избранным на пост вице-президента США.