شكرا للصين من منظمة الصحة العالمية

مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية د. شدد مايكل رايان على تعقيد وطابع طويل الأمد للدراسات حول مصدر الفيروس ، وأعرب عن شكره الخاص للصين.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 15 يناير ، قدم مايكل رايان معلومات حول أحدث أبحاث فريق الخبراء في الصين.

مذكرا أن مصدر الفيروس قد تم تناوله خلال زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الصين في يناير من العام الماضي وعندما أرسلت منظمة الصحة العالمية مجموعة عمل إلى الصين في فبراير ، أخبر مايكل رايان مصدر الفيروس في جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في مايو. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على قرار طلب إنشاء فريق خبراء لإجراء البحوث حول الموضوع.

صرح مايكل رايان أن الفريق الأمامي لمنظمة الصحة العالمية زار الصين في يوليو ، وهذه المرة قام فريق الخبراء الدولي بإعداد كتاب المهام.

وأشار مايكل رايان إلى أن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية جمع أفضل الخبراء من العديد من المجالات ذات الصلة ويهدف إلى الإجابة على السؤال العلمي من أجل فهم الأصل الحيواني للفيروس وحماية الصحة العامة والتعامل مع الأوبئة المحتملة في المستقبل ، وذلك بفضل الدعم الكبير من الصين ، وهذه المرة فريق من الخبراء ذكر أنه يمكن خلقه.

كما ذكر مايكل رايان أن البحث عن مصدر الفيروس صعب للغاية ، فهم غير متأكدين من إمكانية العثور على الإجابة النهائية ، وأن مثل هذه الدراسات غالبًا ما استغرقت الكثير من الوقت في الماضي.

وأضاف مايكل رايان أيضًا أن فريق الخبراء لقي ترحيبًا حارًا من الحكومة الصينية والشعب وبلدية ووهان.

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