اتجاه الأسواق

USDTRY… المتوسط ​​المتحرك لمدة200 يوم يراقب كنقطة دعم حرجة… وسوف يعلن معهد الإحصاء التركي عن تضخم المستهلك لشهر ديسمبر اليوم. في عام ٢٠٢٠ ، من المتوقع أن يبلغ تضخم المستهلك 14.2٪. تميل أصول TL إلى التعزيز قبل بيانات تضخم المستهلك الهامة. يتم تداول سعر صرف الدولار الليرة عند مستويات 7.37. يتم اتباع مستويات 7.31 ، حيث يمر المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، كنقطة دعم مهمة.





EURTRY ... في محاولة للانخفاض إلى ما دون المستوى ٩ ... تستمر أصول TL في التعزيز في يوم التداول الأول من عام ٢٠٢١. يتم تداول سعر ليرة تركية عند 9 مستويات قبل بيانات التضخم الحرجة.





EURUSD ... بعد الانتخابات الحرجة لمجلس الشيوخ في جورجيا ... مع انخفاض الدولار ، صمد فوق 1.2250. تحتل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية مكانة بارزة على جدول الأعمال. إن النصر الذي يمكن للديمقراطيين تحقيقه في هذه الانتخابات مهم لبايدن لتنفيذ وعوده بسهولة.





XAUUSD ... يرتفع بسبب انخفاض قيمة الدولار ... تصاعد التوتر السياسي في الولايات المتحدة قبيل انتخابات جورجيا غدًا ، والتي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ. في حين لا يمكن لأي مرشح أن يحصل على أكثر من ٥٠٪ من الأصوات في انتخابات نوفمبر ، إذا فاز الديمقراطيون بصندوق الاقتراع ، ستكون هناك مساواة في توزيع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس قادرة على حل الخلاف الذي قد ينشأ. إن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ أمر بالغ الأهمية لوعود بايدن والمزيد من الدعم المالي. قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد غدًا ، ارتفع سعر الذهب إلى ١٩٢٥ دولارًا للأونصة. تجد أسعار الذهب دعما من توقعات التضخم المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.





GAUTRY ... وجد دعمًا من ارتفاع سعر الأونصة ... على الرغم من الانسحاب في سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية ، وجد غرام الذهب دعمًا من ارتفاع سعر الأونصة. مع ارتفاع سعر الأونصة فوق ١٩٠٠مستوى00 دولار ، يتم تداول سعر جرام الذهب ، الذي يختبر مستويات 459 ليرة تركية ، عند ٤٥٤ ليرة تركية في الساعات الأولى من اليوم.





برنت ... سيتبع اجتماع أوبك + ... نفط برنت ، مدعومًا بضعف الدولار على المستوى العالمي ، سيعقد اليوم.

وأظهرت زيادة بأكثر من ١.٥٪ في العقود الآجلة قبل اجتماعها. أوبك + ستقرر اليوم ما إذا كانت ستزيد الإنتاج أم لا.

أوبك + لديها احتمال بنسبة ٥٠٪ لزيادة الإنتاج في فبراير. لن يتأثر قرار زيادة الإنتاج في ديسمبر بأي مبيعات.

لم يطلق الموجة.





S & P500 ... على Plus في العقود الآجلة ... بعد أن أكملت أسواق الأسهم الأمريكية عام ٢٠٢٠ بشكل إيجابي ، بدأ عام 21 بزيادة الرغبة في المخاطرة. سيناريو الموجة الزرقاء الذي قد يؤدي إلى فوز الديمقراطيين قبل الانتخابات الجورجية الحاسمة يستمر في إبقاء الرغبة في المخاطرة حية.