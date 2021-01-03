الصين ومصر توقعان اتفاقية تعاون بشأن لقاح كوفيد-١٩

تم يوم أمس توقيع بروتوكول تعاون بشأن لقاح كوفيد -١٩ بين الصين ومصر. وقع البروتوكول سفير الصين لدى مصر لياو لي تشيانغ ونائب وزير الصحة المصري محمد حساني نيابة عن لجنة الصحة الوطنية الصينية. كما التقى السفير لياو بوزيرة الصحة المصرية هالة زايد. وأوضح لياو أنه بتوقيع بروتوكول التعاون ، سيتم تسريع التعاون بين المنظمات ذات الصلة في البلدين في مجالات دراسات البحث والتطوير وإنتاج واستخدام لقاح كوفيد-١٩.



مشيرا إلى أن الفيروس لا يعترف بحدود الدول ، أشار لياو إلى أن أبناء البلد لهم الحق في الحصول على اللقاحات والأدوية. صرح لياو أن العديد من اللقاحات المرشحة التي طورتها الصين تواصل تجاربها في المرحلة الثالثة في العديد من البلدان دون أي مشاكل ، وتمت الموافقة على برنامج الاستخدام الطارئ للقاح في الصين ، كما تمت الموافقة على اللقاح غير النشط الذي أنتجته شركة Sinopharm من قبل إدارة المنتجات الطبية الوطنية.



وأضاف لياو أن بيانات التجارب السريرية التي تم الحصول عليها حتى الآن تظهر أن اللقاحات المصنعة في الصين تتمتع بسلامة وفعالية جيدة نسبيًا. قالت هالة زايد إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لـ Sinopharm في مصر تمت بسلاسة وتم اعتماد سلامة وفعالية اللقاح علميًا. وأكد زايد أنهم مستعدون للتعاون مع الصين في مكافحة الوباء وخاصة في قضية اللقاحات ، ويتوقعون أن تواصل الصين دعمها.



راديو الصين الدولي