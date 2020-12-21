من المتوقع أن يصل سوق صناديق المفاجآت إلى ٤.٥ مليار دولار

من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للألعاب المعروفة باسم "صناديق المفاجآت" في الصين إلى ٣٠ مليار يوان (٤ مليارات و ٥٩٠ مليون دولار) بحلول عام ٢٠٢٤. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة تكنولوجيا بيانات تدعى MobTech ، تمت الإشارة إلى أن منتجي "صندوق المفاجآت" واجهوا منافسة شرسة وأن Pop Mart ، أحد الشركات المصنعة الرائدة في هذه الصناعة ، لا يملك سوى ٨.٥ بالمائة من السوق.



وأظهرت البيانات الصادرة في التقرير أن إيرادات Pop Mart ارتفعت من ١٦٠ مليون يوان (٢٤ مليون دولار) في ٢٠١٦ إلى مليار و ٦٨٠ مليون يوان (٢٥٥ مليون دولار) العام الماضي ، وبلغ صافي أرباح الشركة ٤٥٢ مليون يوان (٤٨ مليون دولار) العام الماضي. . وفقًا للتقرير ، فإن مستهلكي صندوق المفاجآت هم في الأساس من ذوي الياقات البيضاء وطلاب الجامعات في المدن الكبرى. صندوق المفاجآت ، الذي يظهر فيه عنصر عشوائي ، جذب اهتمامًا كبيرًا من سبعة إلى سبعين في الأشهر الأخيرة في الصين. الألعاب المعنية هي من بين الاتجاهات الأكثر شعبية في الفترة الماضية.



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