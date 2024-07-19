Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. Birçok havalimanında uçuşlar durduruldu, bazı bankalarda işlemler yapılamaz hale geldi. Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir bankada da yazılım sıkıntısı sebebiyle işlemler durduruldu. Bankaya para çekmeye veya işlem yapmaya gelen vatandaşlar ise eli boş döndü. Banka yetkilileri ise bankamatiklere 'Arızalıdır' yazıları asarak gelen müşterileri Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı hakkında bilgilendirdi.

Yurt dışından Türkiye’ye tatil için gelen ve para çekmek isteyen Ramazan Demiray, "Almanya'dan geliyorum. Memlekete tatil için gelmiştim. Şuanda üçüncü bankamatiğe geldik ama para çekemiyoruz. Bir sıkıntı olduğu söyleniyor ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Sıkıntı inşallah giderilir" dedi.

Küresel yazılım sorunu vize başvurularını da etkiledi

Küresel çapta yaşanan yazılım sorunu Beyoğlu Vize Başvuru Merkezi’ni de etkiledi. İşlem yapmak için başvuru merkezine giden vatandaşlar, yaşanan sorun nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

Küresel çapta yaşanan yazılım sorunu dünya genelinde birçok sektörü etkiledi. Beyoğlu Vize Başvuru Merkezi’nde de sabah saatlerinden itibaren giden internet dolayısıyla işlem yapılamadı. İşlem yapamadıkları için şaşkına dönen vatandaşlar saatlerce bekledi. Öte yandan, yaşanan aksaklık sistemin düzelmesiyle birlikte giderildi.



“İnternet çalışmadı”

Beyoğlu Vize Başvuru Merkezi’ne giden Ali Şahinoğlu, “Sabah saatlerinde sistemde sıkıntı oldu. İnternet çalışmadı. Windows’ta sıkıntı varmış. Çok sorun yaşadık. Sabah 10.00 - 11.00 saatleri arasında sıkıntı oldu. Şu anda düzeldi, sorun yok” dedi.