Yılmaz : "Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi istihdam üssü olacak"

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, Giresun’un Bulancak ilçesi Pazarsuyu mevkisindeki 480.000 m2 alana kurulu OSB’nin, bölge ekonomisinin parlayan yıldızı haline geleceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 25.04.2012 tarihinde kuruluş protokolü onaylanan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi, Bakanlık sicil kayıt defterine 278 sicil numarasıyla işlenmiş ve tüzel kişiliği tescil edilmiştir. Giresun ili Bulancak İlçesi Pazarsuyu mevkiinde yerleşik 480.000 m2’lik alan büyüklüğündeki Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi; Giresun İl Özel İdaresi, Bulancak Belediyesi ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’nın katılımıyla kurulmuştur. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Giresun ve Ordu illeri arasındadır. Bulancak merkezine 4 km, Piraziz ilçesine 3 km, Giresun merkezine yaklaşık 19 km, Ordu iline 21 km, Ordu-Giresun Havaalanına ise 10 km mesafededir” dedi.

“19 adet fabrika faal, 23 adet tahsisli parsel ruhsat ve inşaat aşamasında”

“OSB’mizden arsa tahsis talebinde bulunan yatırımcı firmalar yönetim kurulumuzca yerinde incelenerek değerlendirilmekte ve arsa tahsisleri bu doğrultuda yapılmaktadır" diyen Yılmaz "OSB’mizde 37 adet firmaya 42 adet parsel tahsisi yapılmıştır. 19 adet fabrika faal olarak çalışmakta, 23 adet tahsisli parsel ruhsat ve inşaat aşamasındadır. Faaliyette bulunan fabrikalarda yaklaşık 2 bin 200 fiili istihdam sağlanmıştır. İnşaat halindeki firmaların faaliyete geçmesi ile birlikte, 2023 -2024 yıllarında istihdam hedefi 4.500-5.000 kişidir. Kalan boş parsellerle ilgili makine imalatı ve tekstil grubundan yatırım yapmak isteyen yaklaşık 15-20 firmanın talepleri inceleme aşamasındadır. Ayrıca, OSB idari binası, mesleki eğitim merkezi, kreş ve peyzaj işlerinin de planlanan çalışmalar arasındadır” diye konuştu.