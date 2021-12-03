Yaylalarda aç kalan hayvanlar unutulmadı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaylalarda aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bektaş Yaylası bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişen belediye ekipleri, hayvanların aç kalmaması için yol kenarlarına yiyecek bıraktı. Soğuk kış günlerinin yaklaştığı bu günlerde aç hayvanları unutmayarak, yol kenarlarına kuru mama, ekmek ve et bırakan belediye ekipleri, kuşlar içinde belirli bölgelere yem koydu.

Yem bırakma etkinliğine Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Karaçay ve Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır da katıldı.