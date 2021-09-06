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Yangında zarar gören tarihi cami restorasyonunda sona gelindi

Giresun’un Boztekke Köyü’nde çıkan yangında zarar gören 160 yıllık tarihi cami İl Özel İdaresi tarafından aslına uygun başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

GİRESUN 06.09.2021, 18:20
Yangında zarar gören tarihi cami restorasyonunda sona gelindi

Giresun’un Boztekke Köyü’nde çıkan yangında zarar gören 160 yıllık tarihi cami İl Özel İdaresi tarafından aslına uygun başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Boztekke Köyü Muhtarı Murat Kumaş yaptığı açıklamada, “Giresun Merkez Boztekke Köyü’müzde 2018 yılında meydana gelen yangında tamamen kullanılmaz hale gelen Şeyh Keramettin Camii bir milyon 50 TL’ye ihale edilerek aslına uygun restorasyonu başlatıldı. Yangın sonrasında Boztekke Köyü muhtarlığımız tarafından caminin uygulama projesini hazırlatılmış ve proje Kültür Tabiat Varlıkları tarafından onaylandıktan sonra Giresun İl Özel İdaresince ihalesi yapıldı. Projenin ihale bedeli ise 1 milyon 50 bin TL olarak gerçekleşti. Tarihi Boztekke Köyü Şeyh Keramettin Camii aslına uygun bir şekilde restorasyonuna ise 2019 yılında başlanmıştı. Projenin kontrolünü yapan Giresun İl Özel idaresi son derece hassas davranarak kısa bir süre içesinde vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet yapmaları için camiyi hizmete açacaktır.” dedi.

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