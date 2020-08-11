Vali Ünlü, Covıd-19 denetimini sürdürüyor
GİRESUN VALİSİ ENVER ÜNLÜ, COVID-19 DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Giresun Valisi Enver Ünlü, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iş yerlerini, dolmuşları, pazar yerlerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşları ve esnafı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Giresun Valisi Enver Ünlü, beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sağlık İl Müdürü Ahmet Bal’ın da katılımıyla emniyet müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri, sağlık görevlilerinin katılımıyla Korona virüs denetimlerini sürdürüyor. Alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazarları ve esnafları gezen Vali Ünlü, denetimlerinde, şehirdeki sosyal hareketliliğin azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasına dikkati çekti.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ünlü, her şartlarda meşke mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, esnafın alışveriş esnasında uygulanması gereken tedbirlerin uygun bir dille vatandaşa anlatılmasını istedi. Vali Ünlü, denetimlerin belirli aralıklarla şehrin değişik semtlerinde devam edeceğini ifade etti.
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