banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Üreticiler Alucra Keleminin tescillenmesini istiyor

Alucra’da yetişen özellikle Gürbulak Köyü ile bütünleşen "Alucra Kelemi" coğrafi işaret almayı bekliyor.

GİRESUN 13.10.2021, 12:12
Üreticiler Alucra Keleminin tescillenmesini istiyor

Alucra’da yetişen özellikle Gürbulak Köyü ile bütünleşen "Alucra Kelemi" coğrafi işaret almayı bekliyor.

Giresun denilince akla fındık gelse de kelem üretimi de il ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. Giresun’un fındık yetişmeyen Alucra ilçesinde yöre halkına önemli bir geçim kaynağını sağlayan Alucra Kelemi olarakta bilinen ürünün hasat zamanı başladı.

Coğrafi işaretle tescillenip kayıt altına alınan yöresel ürünlere Alucra Kelemi’nin de eklenmesini beklediklerini belirten üreticilerden İsmail Dokumacı, “Giresun’da sadece Alucra’da yetiştirilen ve turşuluk olarak önemli bir özelliğe sahip olan Alucra Kelemi’nin de coğrafi işaret alabilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Eylül ayının 15’inden sonra hasadı başlayan bu eşsiz lezzetin için şu sıralar tüketicilerin talepler arttı. Organik olarak yetiştirilen bilhassa üretimin en büyük kısmının oluştuğu Gürbulak Köyü ile özdeşleşen bu enfes lezzetin marka değerinin korunması ve de ilçenin tanınmış bir ürünü olarak coğrafi işaretle kayıt altına alınması üreticilerin en büyük temennisidir. Alucra ilçemizde üretilen bu ürün, başta Giresun olmak üzere Ordu, Samsun, Sivas, Ankara ve İstanbul’da illerin dahi pazarlanıyor” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1