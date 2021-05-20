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Uluslararası Aksu Festivali buruk kutlanıyor

Giresun Belediyesi tarafından düzelenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali pandemi koşulları nedeniyle ritüelleri iptal edilirken, kortej yürüyüşü yapılıp, festival ateşi yakıldı. Festival kapsamında bazı etkinliklerin ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılacağı belirtildi.

GİRESUN 20.05.2021, 12:49
Uluslararası Aksu Festivali buruk kutlanıyor

Giresun Belediyesi tarafından düzelenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali pandemi koşulları nedeniyle ritüelleri iptal edilirken, kortej yürüyüşü yapılıp, festival ateşi yakıldı. Festival kapsamında bazı etkinliklerin ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılacağı belirtildi.

Halk Arasında “Mayıs Yedisi” olarak adlandırılan ve 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğu iddia edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivalinin 44’üncüsü Covıd-19 virüs salgını nedeniyle Giresun Aksu Deresi’nin deniz ile birleştiği yerde saç ayaktan geçme, 7 çift, bir tek taşı denize atma gibi ritüeller iptal edildi. Konser ve Halk Dansları gösterilerinin ise sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacağı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikler öncesinde Kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılması gerçekleştirildi. Yeniyol mevkiinden başlayan yürüyüş, Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Atatürk Meydanı’nda son buldu. Burada Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden’in yaktığı şenlik ateşinin ardından Giresun Kalesi’nden havai fişek gösterisi sunuldu.
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