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Trabzon’dan Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne nezaket ziyareti

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

GİRESUN 24.11.2020, 14:14
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Trabzon’dan Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne nezaket ziyareti
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Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Giresun İl Emniyet Müdürü Aktaş, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Jandarma Komutanı Orhan Sırma’yı makamında misafir ederken bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Emniyet Müdürü Alper ve İl Jandarma Komutanı Sırma İl Emniyet Müdürlüğü ziyaret defterini imzaladılar.

Giresun İl Emniyet Müdürü Aktaş ziyaretlerinden dolayı Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma’ya teşekkür etti.
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