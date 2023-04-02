Topal Osman Ağa ölümünün 100. yılında anıldı

Giresun’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 100. yıldönümünde düzenleneN törenle anıldı.

Topal Osman Ağa’nın 100. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören, Osman Ağa Meydanında bulunan Osman Ağa ve Giresun Uşakları anıtının önünde yapıldı. Anıt önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı konuşmada, “Her Giresunlu’nun gönlünde ayrı bir yeri ve değeri olan Osman Ağamız, Hüseyin Avni Alparslan komutanımız ve Giresun uşakları. Hepsinin anlatılacak o kadar çok hikayeleri ve kahramanlıkları var ki hepsine ayrı bir parantez açmak lazım. Geçen yıl kısa da olsa bir parantez açmak adına bir kısa film çalışması yaptık. Tarihi anlatımıyla hocalarımızın geçmişten aktarılarak gelen hikayelerle ve kahramanlıklarla anlatılacak o kadar çok şey var ki bunların her birinin hem tarihi kitaplarımızda hem hikayelerimizde hem de sosyal mecralarda Giresun’un geçmişte ciddi kahramanlıklara sahip önemli kahramanlar çıkarabildiğini gelecek nesillere anlatabilmek gerekir. Osman Ağamızın ve Hüseyin Avni Alparslan’ın, 42. ve 47. Alaylarımızın öyle çok hikayeleri var ki bunları hepsi bizim övünç kaynağımız olarak gönlümüzdedir. Osman Ağamız başta olmak üzere Hüseyin Avni Alparslan’a ve ismi unutulmuş bütün kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum” dedi.

Törene AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.