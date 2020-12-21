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TMO’nun alım kampanyasını uzatması fındık fiyatının düşmesini önledi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatının 23 liraya gerilediğine dikkat çekerek, TMO’nun fındık alım süresini uzatması nedeniyle serbest piyasada fındık fiyatının daha da düşmesinin önüne geçeceğini söyledi.

GİRESUN 21.12.2020, 14:21
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TMO’nun alım kampanyasını uzatması fındık fiyatının düşmesini önledi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatının 23 liraya gerilediğine dikkat çekerek, TMO’nun fındık alım süresini uzatması nedeniyle serbest piyasada fındık fiyatının daha da düşmesinin önüne geçeceğini söyledi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Türk fındığı üzerinde bir takım oyunların oynandığını kaydederek “Serbest piyasada 27 liraya kadar çıkan fındık fiyatı ne oldu da 23 liraya kadar geriledi? Türk fındığı üzerinde baskı oluşturmaya çalışanlar kazanırken, Türk üreticisi neden kaybediyor? Biz kimseden hibe istemiyoruz, ürünümüzün değerini istiyoruz. Türk fındığı üzerinde oynanmaya çalışan oyunlara karşı devletin her zaman üreticisinin yanında. Fındık üreticisi olarak devletimize güveniyor ve yanımızda olduğunu biliyoruz. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım kampanyasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatması fındık fiyatı daha da aşağıya çekmek isteyenlere verilmiş en güzel cevaptır. Türk fındık üreticisi sahipsiz değildir. 31 Aralık’ta TMO’nun alım kampanyasını sonlandırmasını dört gözle bekleyen zihniyetin hesabı tutmamıştır. TMO, 30 Nisan’a kadar Giresun kalite yağlı fındığın kilogramını 22.5 liradan levant kalite fındığın kilogramını ise 22 liradan almaya devam edecektir. Alım kampanyasının 4 ay daha uzatılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve TBMM Fındık Çalışma Grubu milletvekillerine teşekkür ederiz” dedi.
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