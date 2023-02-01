TMO’nun 58 TL’den fındık satışına tepki

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 58 TL’den fındık satacağını duyurmasına tepki geldi. Fındık esnafı, bu durumun serbest piyasada yükselişte olan fındık fiyatını olumsuz etkileyeceğini savundu.

Giresun’un tarihi Fındık Pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, TMO’nun depolarındaki fındığı 50 randıman esasına göre 58 TL’den satışa sunacağını açıklamasına tepki gösterdi. TMO’nun duyurusunun ardından serbest piyasada 64 TL olan fındığın 58 TL’ye düştüğünü belirten Kankaya, “Önceki gün serbest piyasada 64 TL’den işlem gören Giresun kalite fındık, TMO’nun depolarında bulunan fındığı satışa çıkaracağını açıklanmasının ardından sert bir düşüş yaşayarak 58 TL’ye çakıldı. TMO’nun elinde yaklaşık 150 bin ton fındık mevcut. Piyasada da yaklaşık olarak 150 bin ton fındık olduğu ön görüldüğünde, dünden bugüne fındık sektörünün zararı yaklaşık 1,5 milyar TL’dir. TMO’nun müdahale alımı yaparak piyasalara getirdiği fiyat istikrarının ardından dün TMO depolarındaki fındığın 50 randıman esasına göre 58 TL’den satışa sunulacağının açıklanması, yani serbest piyasanın yaklaşık 5 TL altından açıklanan fiyat kararı sektörü ve üreticileri çok büyük zarara uğratmıştır. Serbest piyasada 65 ile 70 TL arasında fiyat beklentisi varken ve piyasa bu beklentiyi kabullenmişken, TMO’nun düşük fiyatlara satış kararının acilen gözden geçirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.