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TIR’ın dorsesi tabelaya takıldı
Giresun’da seyir halindeki TIR’ın dorsesi yön tabelasına takıldı.
GİRESUN 11.10.2021, 11:04
Giresun’da seyir halindeki TIR’ın dorsesi yön tabelasına takıldı.
Aydınlar Mahallesi Karadeniz sahil yolu üzerinde sabah saatlerinde Giresun’dan Trabzon İstikametine seyir halinde bulunan TIR’ın dorsesi karayolları işaret tabelasına takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik akışı bir süre dururken, tabelada hasar oluştu. Bir süre süren çalışmayla olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla tabela kaldırılırken, trafik yeniden ulaşıma açıldı.