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Tescillenmesi istenen Alucra Lahanası üreticinin yüzünü güldürdü

Giresun’un Alucra ilçesinde yetişen özellikle üretimin büyük kısmı Gürbulak köyünde olan Alucra Kelemi (Lahanası) mahsulünün hasadı tamamlandı.

GİRESUN 02.12.2021, 11:09
Tescillenmesi istenen Alucra Lahanası üreticinin yüzünü güldürdü

Giresun’un Alucra ilçesinde yetişen özellikle üretimin büyük kısmı Gürbulak köyünde olan Alucra Kelemi (Lahanası) mahsulünün hasadı tamamlandı.

Coğrafi işaretle tescillenmesini isteyen üreticilerin bu yıl yüzünü Alucra Kelemi’nin güldürdüğünü ifade eden Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, 50 dekarlık tarım alanında 350 ton ürün elde edildiğini söyledi.

Giresun’da denince akla fındık gelse de Alucra’da alternatif bir ürün olduğuna dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Metinyurt, “İlçemizde yetişmeyen fındık yerine alternatif ürün olarak yetiştirilen yöremize has Alucra Kelemi ilçemizdeki üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu yıl ilçemizde yaklaşık 50 dekarlık tarım alanında 350 ton civarı ürün yetiştirilmiştir. Alucra Keleminde hasat Eylül ayının 15’inde başlıyor, Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Haziran, temmuz ayında hazırlanan tarım alanlarına dikilen kelem fideleri, tarım alanının bakımlı olmasıyla mahsul kalitesi de doğru orantıda değişkenlik göstermektedir. Yetişkin kelemlerin ağırlıkları ortalama 1 kg ile 4 kg arasında değişmekte olup, dolgun ve sık yapraklı yapısıyla Alucra ilçemizdeki organik tarım için çok önemli tarımsal faaliyetlerin başında gelmektedir. Yetiştirilen kelemler, çeşitli yöresel lezzetlerin yanı sıra turşu yapımının en önemli malzemelerinden biridir. Alucra ilçemizde üretimin en büyük kısmı ilçeyle özdeşleşen Gürbulak Köyünde yapılmakta olup, 2021 yılındaki üretimde çiftçilerimiz için beklenen ürün hasadı yapılmış olup çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür. Organik tarımla üretilen ürünlerin uzun süreli tazeliğini koruması ve mahsulü yatırıma dönüştürmek için kısa adı GİRKAP olan Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi ile Alucra Keleminden yapılacak turşu fabrikası projesi çalışmalarımız da devam etmektedir. Alucra ilçemizde üretilen bu ürün, başta Giresun olmak üzere Ordu, Samsun, Sivas, Ankara ve İstanbul’da illerin tüketicilerle buluşmaktadır” dedi.

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