Sıla Şentürk cinayetinde sanığa cinsel istismardan da ceza verildi

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü öldüren ve müebbet hapis cezası alan Hüseyin Can Gökçek’e, maktule yönelik "cinsel istismar"dan da 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan sanık Gökçek hazır bulundu. Sıla Şentürk’ün anne ve babasının katılmadığı duruşmada, sanık Gökçek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından sanıkla ilgili kararında sanık Gökçek’e "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Hüseyin Can Gökçek, Sıla Şentürk’ü öldürme suçundan ise, 29 Aralık 2022 tarihindeki duruşmada da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Olayın geçmişi

Ankara’dan Giresun’a gelerek Sıla Şentürk’ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi’ndeki evinde 16 Şubat 2022 tarihinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla da yargılanıyordu.