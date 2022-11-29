Sıla Şentürk cinayeti davasında yargılama sürüyor

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü öldüren Hüseyin Can Gökçek’in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Sıla Şentürk’ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk hazır bulunurken, sanık Hüseyin Can Gökçek ise Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada sanık Hüseyin Can Gökçek’in hakkında Adli Tıp Kurumu üst kurulunca verilen akıl sağlığının yerinde olduğu, zeka geriliği saptanmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair verilen raporlar dosyaya eklendi. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna itiraz eden sanık Gökçek’in tam teşekküllü ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden yeniden rapor talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Sanık avukatı tarafından mahkemeye delil olarak Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk’ün nişan görüntülerinin olduğu bir CD sundu. Duruşma 29 Aralık 2022 tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Giresun’un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internette tanıştığı Hüseyin Gökçek tarafından 16 Şubat tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın bozulması üzerine Hüseyin Gökçek’in barışmak için Ankara’dan Giresun’a geldiği ve barışmak istemeyen Sıla Şentürk’ü evinde boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini keserek öldürdüğü belirlenmişti Olayın ardından Sanık Gökçek, Ordu-Giresun Havaalanı’nda yakalanmıştı.