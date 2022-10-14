Şifa kaynağı üzüm pekmezine ’Sen üret yeter’ desteği

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kansızlığa ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği belirtilen kokulu üzüm pekmezinin yapımı kayıt altına alınırken, üretimin artırılmasına da fidan dağıtılarak destek veriliyor.

Giresun’da ev kadınlarının hem aile ekonomisine katkıda bulunmak hem tüketim fazlası olan ürünlerini değerlendirmek amacı ile topladıkları kokulu üzümleri kullanarak pekmez yapma geleneği sürüyor. Çiftçi aileleri kendi pekmez ihtiyacından fazlasını kadınlar pazarında satarak kırsal ekonomiyi de katkı sağlarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları, Teyyaredüzü Mahallesinde kadın çiftçi Kıymet Elmalı’yı ziyaret ederek geleneksel yöntemler kullanarak ‘Kokulu Üzüm Pekmezi’ yapma sürecini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kayıt altına aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, “Bakanlığın ‘Sen Üret Yeter’ mottosu doğrultusunda köylerde ve kentsel tarım bağlamında küçük veya büyük miktarda demeden tarımsal ürün ve geleneksel gıda üretimi önemsenmektedir. Bu çerçevede 2022 yılı içinde çiftçilere bin adet kokulu üzüm fidanı dağıtarak, pekmez yapımının artırılması ve aile ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

"Birçok hastalığa iyi geliyor"

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kokulu üzüm pekmezinin faydalarıyla ilgili verilen bilgide ise, “Bu pekmez çeşidi içeriğindeki kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum ile günlük ihtiyacın önemli bir kısmını karşılar ayrıca kansızlığa ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği de bilinmektedir. Yapım aşamasında asla şeker kullanılmamaktadır. Bazı üreticiler pekmezin PH’sını (asitliğini) ayarlayabilmek için pekmez toprağı kullanırken, bazı üreticilerde karbonat kullanmaktadır” ifadelerine yer verildi.