Serbest piyasada fındık fiyatı 35 lira

Geçtiğimiz günlerde doların yükselişiyle serbest piyasada 30 liradan 40 lirayı gören fındık fiyatı iki haftadır 35 liradan işlem görüyor.

Arık üreticinin elinde çok fazla miktarda fındık kalmadığını ifade eden fındık tüccarı Mustafa Sarıgül, “Geçtiğimiz haftalarda doların yükselişiyle fındık 30 liradan 40 liraya yükselmişti. Kısa süreliğine 40 liradan satılan fındık yeniden düşmeye başlayarak 30 liralara gerilemişti. 1-2 haftadır da 35 lira seviyelerine yeniden yükseldi. Ancak üreticinin elinde çok miktarda fındık kaldığını sanmıyorum. Zaten ihtiyacı olanlar ve satacak olanlar da bugüne kadar sattı. Sadece acil paraya ihtiyacı olmayan üreticilerin elinde fındık kaldı. Bundan sonra fındık fiyatının çok yukarıya doğru oynayacağını sanmıyoruz. Dolayısıyla büyük ihracatçılar, imalatçılar alacağını aldığı gibi, satmak isteyen üreticiler de sattı diyebiliriz. Belki yeni sezon öncesi rekolte tahminlerine göre bir fiyat değişikliği olur. Yani yeni sezon fındık rekoltesi iyi işaret verirse fiyatların yükseleceğini sanmam ama, rekolte geçen yıla göre düşük gösterirse fiyatlar bir miktar yükselebilir hatta 40 lirayı görür diye düşünüyorum” dedi.